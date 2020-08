Coronavirus, dove e quando vale il nuovo obbligo sulle mascherine. La multa prevista (Di lunedì 17 agosto 2020) mascherine obbligatorie dalle 18 alle 06 in tutti i luoghi all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza. È ciò che dispone l’ordinanza di ieri, la stessa che a decorrere da oggi ha fermato il ballo nei locali al chiuso e all’aperto. Dunque l’obbligo non è circoscritto solo alle zone della movida o agli assembramenti che si formano davanti al locali ma – recita l’ordinanza- “negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. Dunque anche il formarsi di capannelli occasionali o i gruppi di persone che si affollano ad esempio nei parchi o in piazze o, in questo periodo, sul lungomare sono tenuti ad indossare nell’arco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Twiperbole : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto ?? dalle 18 alle 6 ?? nei luoghi dove c’è rischio di as… - LaStampa : Sta creando confusione l’ordinanza del ministero della Salute che prevede l’obbligo di sottoporsi al test per chi r… - TgrBasilicata : Nuova positività di rientro al #coronavirus in Basilicata. Si tratta di un giovane di Tricarico di ritorno da una… - Noovyis : (Coronavirus, dove e quando vale il nuovo obbligo sulle mascherine. La multa prevista) Playhitmusic - - Varco001 : RT @confundustria: 'Papà chi sono i negazionisti del Covid ?' Tesoro, hai presente #MiguelBose a cui è morta la madre proprio per il Coron… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dove Coronavirus, dove e quando sono obbligatorie le mascherine all'aperto NovaraToday Coronavirus, tutti i casi nel mondo. La Nuova Zelanda posticipa le elezioni

La situazione Coronavirus preoccupa sempre più, non solo in Italia con più di 400 casi registrati nella giornata di domenica 16 agosto, ma anche nel resto del mondo dove l’emergenza continua a toccare ...

Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): "Così rischiamo mille contagi al giorno"

(Teleborsa) - Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana. "Sono discretamente preoccupato. Se andiamo a ...

La situazione Coronavirus preoccupa sempre più, non solo in Italia con più di 400 casi registrati nella giornata di domenica 16 agosto, ma anche nel resto del mondo dove l’emergenza continua a toccare ...(Teleborsa) - Preoccupa il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settimane e le immagini arrivate dalle località della movida estiva italiana. "Sono discretamente preoccupato. Se andiamo a ...