Coronavirus, dopo la Russia ecco la Cina: “Approvato il nostro vaccino” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – A pensar male verrebbe da dire che la Russia, sei giorni fa, ha tirato fuori il primo vaccino contro il Coronavirus per anticipare l’annuncio della Cina. Oppure che la Cina, per non farsi bruciare da altri competitor, ha annunciato oggi il proprio vaccino. Sia come sia, e bando pure alle congetture, ciò che appare lapalissiana è l’affannata corsa internazionale alla panacea del male che affligge il globo. La gatta frettolosa, è noto, tende a fare i gattini ciechi. Dunque lo scetticismo generale è comprensibile, per quanto si abbia al contempo la sensazione che in atto vi sia una sorta di guerra tra governi, più che una doverosa collaborazione. In ogni caso, la notizia è che il governo di Pechino ha fatto sapere di aver registrato il primo vaccino ... Leggi su ilprimatonazionale

Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - Corriere : Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme - _DAGOSPIA_ : ANCHE I CINESI DICONO DI AVER APPROVATO UN VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS. CI SARA' DA FIDARSI?… - albertmistral : RT @ultimenotizie: Il #Libano ha dichiarato lo 'stato d'allerta generale' dopo un'impennata di casi di #coronavirus. Lo ha detto il ministr… -