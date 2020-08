Coronavirus: dopo la Russia anche la Cina registra il suo primo vaccino, “efficace e sicuro” (Di lunedì 17 agosto 2020) dopo la Russia, anche la Cina ha registrato il suo primo vaccino contro il Coronavirus: il brevetto è stato concesso dalla China National Intellectual Property Administration, conferma l’agenzia ufficiale Xinhua, citando il Quotidiano del Popolo. A farne richiesta erano state insieme l’Accademia per le scienze militari e CanSino Biologics. Il vaccino Ad5-nCoV è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori guidato da Chen Wei, dell’Istituto di mediCina militare: è basato sulla tecnica dell’adenovirus vettore di una versione ricombinata del Coronavirus. Sono state completate le fasi 1 e 2 della sperimentazione, iniziata lo scorso marzo: il ... Leggi su meteoweb.eu

Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - Corriere : Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme - laquilablog : Dopo la Russia anche la Cina registra il suo primo vaccino contro il coronavirus #china #coronavirus #covis #russia… - Noe_Urdangaray : RT @Corriere: Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo

L'età media è di 41 anni. Nessun decesso. Quattro casi sono di persone rientrate in Toscana da una vacanza in altre regioni d'Italia FIRENZE. In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus ...Annullato il tour estivo di Elettra Lamborghini. La cantante fa un passo indietro dopo la calca ai concerti di Ferragosto. Discoteche stracolme a Ferragosto per Elettra Lamborghini. Accade a Gallipoli ...