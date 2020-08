Coronavirus, dopo la Russia, anche la Cina approva il suo primo vaccino (Di lunedì 17 agosto 2020) La Cina ha dato la sua prima approvazione a un possibile vaccino contro la Covid-19. Si chiama Ad5-nCoV ed è stato sviluppato da CanSino Biologics, un’azienda cinese attiva nel settore della farmaceutica, insieme all’Istituto di Biotecnologia dell’accademia delle Scienze mediche militari. L’approvazione, avvenuta l’11 agosto, darebbe il via libera alla possibile produzione di massa in tempi brevi, per la difesa del contagio in caso di una nuova ondata. Una settimana fa anche la Russia aveva annunciato l’approvazione del vaccino Sputnik V, il primo al mondo, previsto su scala industriale da settembre. Ora la volta della Cina. L’autorizzazione «è ... Leggi su open.online

Open_gol : Ricoverata in terapia intensiva. Intubata, dopo aver manifestato i primi sintomi respiratori. Positiva alla Covid-1… - IlContiAndrea : Dopo #Ferragosto tutti magicamente anti #Covid_19 e #discoteche E che caso! - Corriere : Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme - infoitsalute : Coronavirus, dopo la Russia arriva il primo vaccino dalla Cina - ButtaIlCorano : Dopo le #discoteche, diranno che la colpa della diffusione del #coronavirus è degli sport di contatto nelle… -