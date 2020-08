Coronavirus, dalla Sardegna a Roma nord: sono otto i giovani positivi individuati per ora (Di lunedì 17 agosto 2020) L’allarme scatta poco dopo il rientro della comitiva, della quale si stanno ricostruendo ora gli spostamenti per tracciare e contenere il nuovo cluster che è partito dalla Sardegna, sembrerebbe da una serata in discoteca a Porto Rotondo, ed è arrivato a Roma nord. Due ragazze si sono sentite male e i genitori hanno provveduto a farle sottoporre al test per vie private: positive entrambe. Finora il tracciamento compiuto ha individuato otto ragazzi di Roma nord contagiati riconducibili alla stessa compagnia. LEGGI ANCHE >>> Non è vero che sono state chiuse le discoteche Festa a Porto Rotondo con Romani e milanesi La festa alla quale la giovane comitiva di ... Leggi su giornalettismo

Coronavirus, Sardegna: stop ai balli anche in spiaggia

Stop alle discoteche anche in Sardegna. Dopo il provvedimento del 16 agosto del Ministro della Salute, il governatore Christian Solinas ha emanato una nuova ordinanza con la quale revoca quella dell’1 ...

Covid19, 400 siciliani in 48 ore registrati sul portale della Regione tornati sull’isola

12:39Covid19, 400 siciliani in 48 ore registrati sul portale della Regione tornati sull’isola 12:28Amazon: è Milano la città dove si legge di più, cresce Palermo 12:28“Poppypotamo, l’amico del mare”, ...

