Coronavirus, Crisanti e il terrorismo ingiustificato: “il sistema sanitario nazionale non ce la farà a fronteggiare il virus” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Ci sono state delle dichiarazioni, forse dettate da un eccessivo ottimismo, certo non da un’analisi approfondita, che hanno generato una falsa sicurezza, che non ha aiutato“. Questa la dichiarazione rilasciati a Sky Tg24 dal prof. Andrea Crisanti, in merito alle dichiarazioni spesso contraddittorie, anche nel mondo scientifico, sull’evoluzione della pandemia da Coronavirus. “Penso che molti di coloro che hanno fatto queste dichiarazioni – ha aggiunto – ora sono in fase di ripensamento“. E parlando del prossimi futuro l’esperto profetizza: “senza l’aiuto di tutti quanti il sistema sanitario nazionale non ce la farà a fronteggiare il virus nel caso in cui a ottobre e novembre si moltiplicassero i focolai. ... Leggi su meteoweb.eu

