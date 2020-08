Coronavirus, costiera amalfitana chiusa a chi non prenota. Molti turisti costretti ad andar via (Di lunedì 17 agosto 2020) “Abbiamo messo al primo posto la sicurezza. Abbiamo chiuso a tutti coloro i quali non avevano prenotato il posto in spiaggia e in tanti hanno dovuto fare rientro. Anche nei ristoranti non sono stati concessi ingressi senza prenotazione. In costiera amalfitana tutte le spiagge sono state regolamentate, anche quelle libere con ingressi contingentati, termoscanner per la temperatura, registrazione dei dati anagrafici e anche del numero di telefonino”. Così Andrea Reale, delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci della costiera amalfitana e sindaco di Minori. Insomma, “abbiamo detto di no ai tanti che sono venuti senza prenotare un posto – spiega Reale – La prenotazione garantisce tracciabilità e ... Leggi su ildenaro

siciliammare : Coronavirus e turismo di massa: la Guardia Costiera vigila su tutte le Isole Eolie - SergVessicchio : PRIMO CASO DI CORONAVIRUS DOPO DIVERSE SETTIMANE IN COSTIERA AMALFITANA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus costiera Coronavirus, costiera amalfitana chiusa a chi non prenota. Molti turisti costretti ad andar via Il Denaro Migranti: Tunisia, guardia costiera ferma due imbarcazioni da pesca a Tabarka

Tunisi, 17 ago 11:09 - (Agenzia Nova) - La Guardia costiera di Tabarka, sulla costa settentrionale ... L'Italia, dal canto suo, ha ripristinato i voli interrotti a causa della pandemia di Covid-19 per ...

L'EPIDEMIA

I controlli saranno effettuati da oggi a mercoledì presso la scuola Amalfi di via Ciampa, l'ex Clinica San Michele (sede Usca) e la scuola Massa di località Trinità. LEGGI ANCHE Sonrisa, i contagi arr ...

Tunisi, 17 ago 11:09 - (Agenzia Nova) - La Guardia costiera di Tabarka, sulla costa settentrionale ... L'Italia, dal canto suo, ha ripristinato i voli interrotti a causa della pandemia di Covid-19 per ...I controlli saranno effettuati da oggi a mercoledì presso la scuola Amalfi di via Ciampa, l'ex Clinica San Michele (sede Usca) e la scuola Massa di località Trinità. LEGGI ANCHE Sonrisa, i contagi arr ...