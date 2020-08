Coronavirus, contro lo stop alle discoteche ricorso al Tar dell’associazione imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (Di lunedì 17 agosto 2020) contro lo stop alle discoteche deciso dal governo per arginare la ripresa dei contagi da Coronavirus il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. Il presidente Maurizio Pasca lo ha annunciato all’Ansa mentre è ancora in corso il direttivo nazionale del sindacato. Il provvedimento dell’esecutivo, guidato da Giuseppe Conte, ha ricevuto pieno consenso dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ed è stato considerato coraggioso dai virologi in prima linea contro l’epidemia. Anche alcuni personaggi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

