Coronavirus, Cina approva possibile vaccino (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Primo brevetto approvato in Cina per un candidato vaccino contro il Covid-19. L’ Ad5-nCoV sviluppato da CanSino Biologics insieme all’Istituto di Biotecnologia dell’Accademia di Scienze Mediche Militari cinese ha ottenuto l’approvazione del brevetto, aprendo di fatto la strada alla possibilità di produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno dell’epidemia, secondo quanto riferisce la China National Intellectual Property Administration, citata dall’emittente televisiva statale China Central Television.L’approvazione, ottenuta l’11 agosto scorso, ma resa nota solo ora “è un’ulteriore conferma dell’efficacia e della sicurezza” del candidato vaccino, ha commentato il ... Leggi su quifinanza

