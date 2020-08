Coronavirus, chiusura locali e discoteche: il Silb Fipe presenterà ricorso urgente al Tar del Lazio (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, presenterà ricorso urgente al Tar del Lazio contro l’ordinanza del ministro della Salute, Speranza,che ha imposto la chiusura di tutte le attività legate al ballo fino al 7 settembre dopo l’impennata dei contagi. Lo anticipa Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp, mentre è ancora in corso il direttivo nazionale del sindacato. La decisione di chiudere i locali era arrivata dopo una riunione con i governatori in base al Dpcm del 7 agosto (​Fonte: RAI Televideo). Coronavirus, chiusura locali e discoteche: il Silb Fipe ... Leggi su ilcorrieredellacitta

