Coronavirus, centinaia in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) centinaia di persone sono scese in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina . La maggior parte non indossava il dispositivo di protezione individuale atto a contenere la diffusione del ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, centinaia in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina #Coronavirus - RaiNews : ''Chiudere ora le discoteche quando tra luglio e agosto sono state organizzate centinaia di serate in tutta Italia… - corradoformigli : A #Piazzapulita un servizio di @GregorioRomeo ( - Mimmino62 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, centinaia in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina #Coronavirus - Vincenz90668603 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, centinaia in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina #Coronavirus -