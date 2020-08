Coronavirus, caos tamponi per chi rientra dalle vacanze: “In molti non vogliono fare il test” (Di lunedì 17 agosto 2020) È caos in questi giorni a Fiumicino in seguito alla recente ordinanza del ministero della Salute, la quale prevede controlli per tutti quei vacanzieri di ritorno da Grecia, Malta, Croazia e Spagna. Coloro che hanno passato le proprie ferie e vacanze in uno di questi quattro Paesi ad alto tasso di contagio, infatti, è obbligato a sottoporsi al tampone dopo che negli ultimi giorni sono tornati ad aumentare i casi accertati di Coronavirus in Italia: un aumento purtroppo dovuto proprio al fatto che molti italiani sono rimpatriati risultando positivi al Covid-19, e di qui la necessità di rinforzare i controlli nei principali scali aeroportuali della penisola. Ad esempio solo negli ultimi giorni a Fiumicino, principale scalo romano, hanno fatto rientro dalle vacanze ... Leggi su tpi

