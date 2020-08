Coronavirus, bollettino del 17 agosto 2020: +320 nuovi casi (con meno tamponi) e 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) Per il secondo giorno di fila calano i nuovi contagi da Coronavirus, passando dai +629 di due giorni fa e i +479 di ieri ai +320 di oggi, ma bisogna anche sottolineare che questi numeri giungono a fronte di meno tamponi eseguiti. I test, infatti, sono stati +53.123 due giorni da, +36.807 ieri e +30.666 oggi. Adesso il totale dei tamponi effettuati è di 7.588.083, mentre il numero di contagiati è di 254.235. Sono stati registrati altri quattro decessi che portano il numero complessivo di vittime a 35.400. Sale ovviamente anche il numero dei guariti che si porta a 203.968, mente ci sono 14.867 casi di attualmente positivi e tra questi 58 sono in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri) e 810 ricoverati con sintomi (+23 rispetto a ieri). Per ... Leggi su blogo

