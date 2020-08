Coronavirus, Boccia: “Italia resta uno dei paesi più sicuri al mondo” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – “So che i giovani, e non solo, amano ballare; e li capisco. Ma non si puo’ rischiare che si balli nelle discoteche, nei lidi, nei bar o nei ristoranti o in ogni luogo in cui il contagio puo’ diffondersi rapidamente”. Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, lo scrive su Facebook. Leggi su dire

TgLa7 : ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con gov… - Agenzia_Ansa : Stretta sulle discoteche, metà capienza e con le mascherine #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche #francescoboccia - nicolabaita_ : RT @TgLa7: ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con governatori #cor… - INTEER999 : RT @TgLa7: ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con governatori #cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Coronavirus, Boccia: tamponi per chi rientra da Malta, Spagna, Croazia e Grecia La Stampa CONTRIBUTI AD OPERATORI

Stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche e le sale da ballo all'aperto dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. È quanto deciso dal governo ...

Movida, gestore di discoteca di Siracusa anticipa il Governo ed annulla la serata

Ha rinunciato alla serata danzante qualche ora prima delle stretta del Governo nazionale alle discoteche. Protagonista è il titolare di un locale notturno a Fontane Bianche, la zona balneare a sud di ...

Stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche e le sale da ballo all'aperto dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop. È quanto deciso dal governo ...Ha rinunciato alla serata danzante qualche ora prima delle stretta del Governo nazionale alle discoteche. Protagonista è il titolare di un locale notturno a Fontane Bianche, la zona balneare a sud di ...