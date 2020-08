Coronavirus, Bassetti contro la “strategia del terrore” ma a favore della quarantena: “Tampone negativo non è liberi tutti” (Di lunedì 17 agosto 2020) Intervento ironico del direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, già intervenuto più volte in merito alla pandemia nell’arco dei mesi. Un intervento volto a criticare, con una battuta (il dottor Bassetti parla di “virus fornaio”), la scelta del governo di rendere obbligatorio l’uso della mascherina – ma solo … L'articolo Coronavirus, Bassetti contro la “strategia del terrore” ma a favore della quarantena: “Tampone negativo non è liberi tutti” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

