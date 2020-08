Coronavirus, Bartoletti (Omceo Roma): “Da oggi test rapidi, grande lavoro” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – “Ieri abbiamo effettuato oltre mille tamponi. Oggi inizieranno i test rapidi con i laboratori portatili, una novità assoluta. Ci attendiamo di arrivare fino a tremila tamponi”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti, impegnato in questi giorni nei test all’aeroporto di Fiumicino. I test vengono effettuati agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ai drive-in di Casal Bernocchi, Forlanini, Santa Maria della Pietà, San Giovanni e Genzano. “Ricordo che è un servizio gratuito, fatto da professionisti volontari che sono tornati dalle ferie per questo motivo- ha spiegato Bartoletti-. Sento parlare di disservizi, sento dire che era meglio effettuare il tampone in Spagna, dove però costa 100 euro farlo, mentre da noi è pieno di colleghi giovani e meno giovani che per spirito di servizio e per evitare che si torni tutti dentro casa, lavorano e sudano dalla mattina alla sera”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bartoletti Omceo Roma: "Il Coronavirus circola ancora, non bisogna essere allarmisti ma, l'imprudenza è pericolosa" Il Faro Online Tamponi, mancano i medici: «Richiamati dalle ferie». Saltano gli esami a Tiburtina e Anagnina

La coperta per i tamponi è corta. Mancano medici. Venti sono già rientrati dalle ferie nelle ultime ore, dirottati tra l’aeroporto di Fiumicino e i drive-in aperti in tutta fretta dalla Regione Lazio.

Coronavirus Lazio, i tamponi dal medico di base. «Le diagnosi saranno più veloci»

I tamponi, da settembre, si faranno anche negli studi dei medici di base. Per ridurre il peso - cioè l’attività - che in questi mesi è gravato sugli ospedali. Per velocizzare le diagnosi e provare a l ...

I tamponi, da settembre, si faranno anche negli studi dei medici di base. Per ridurre il peso - cioè l'attività - che in questi mesi è gravato sugli ospedali. Per velocizzare le diagnosi e provare a l ...