Coronavirus: bambina di 5 anni intubata e gravissima a Padova (Di lunedì 17 agosto 2020) Una bambina di 5 anni sta lottando tra la vita e la morte a Padova. Contagiata dal Coronavirus, presenta ora anche altre patologie gravi. Bisognerebbe andare a prendere quella ragazza che dalla Croazia gridava che non c’è il ‘coviddi’ e portarla a vedere la terapia intensiva dell’ospedale universitario di Padova. Qui c’è una bambina di 5 anni che è intubata e in gravissime condizioni: era risultata positiva al tampone da Sars-Cov-2. La notizia è stata confermata da fonti dell’Azienda ospedaliera. È la prima paziente di questa età ricoverata in terapia intensiva a Padova. La bimba, accolta in un primo momento dal pronto soccorso pediatrico, ... Leggi su chenews

