Coronavirus, Azzolina: "Riaprire le scuole ma evitare che richiudano" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano". Lo scrive la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina su Facebook. Leggi su tg24.sky

Scuole a rischio se aumentano i contagi, mascherina e distanziamento ma il 14 settembre potrebbe non ripartire

Se l’aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ...

Protezione Civile: online il testo di riferimento per i docenti

È online sui siti istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell’Istruzione (MI) il volume “La Protezione civile in Italia”. Il volume, predisposto dal Dipartimento in acc ...

