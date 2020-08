Coronavirus, approvato il primo vaccino testato in Cina (Di lunedì 17 agosto 2020) : si chiama Ad5-nCoV, sviluppato con l’aiuto dell’Accademia delle scienze mediche militari : si chiama Ad5-nCoV. Il possibile antidoto è stato sviluppato da CanSino Biologics con il determinante supporto dell’Accademia delle scienze mediche militari- Il vaccino ha avuto l’approvazione lo scorso 11 agosto ma solo ora la notizia è stara resa nota. Le verifiche erano giunte alla terza fase, ossia quella che riguarda migliaia di persone che sono offerte volontarie per effettuare i test. Dopo la fase 1 – riguardava poche dozzine di persone di salute sana i cui test servono ad escludere gravi effetti sui volontari – nella seconda il numero dei volontari era maggiore, qualche centinaio, utile a valutare le difese generate. Nella terza e ultima fase, invece, i test hanno riguardato migliaia di ... Leggi su bloglive

