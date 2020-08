Coronavirus, anche oggi in Italia solo 4 morti. Crolla ancora il numero dei nuovi casi, si è dimezzato negli ultimi due giorni [DATI] (Di lunedì 17 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 182 guariti e 320 nuovi casi su 30.666 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,04% dei test processati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Il numero dei nuovi casi si è perfettamente dimezzato negli ultimi due giorni: dai 629 di sabato, ai 320 di oggi. Le Regioni con il più alto numero di casi sono: Lazio (51), Veneto (46), Lombardia (43), Emilia Romagna (41) e Campania (34). Il bilancio aggiornato ad oggi ... Leggi su meteoweb.eu

