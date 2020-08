Coronavirus, a Wuhan migliaia di persone all’acquapark senza mascherine, né distanze (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Wuhan Maya Water Beach, il parco acquatico del capoluogo dell’Hubei e della città focolaio del Covid-19, è stato preso d’assalto nel weekend da migliaia di persone in costume da bagno e occhialini giunti per il festival di musica elettronica, stipati su gommoni o in acqua. Le immagini diffuse dall’Afp mostrano i partecipanti accalcati senza distanze e senza alcun dispositivo di protezione, come le mascherine, e per questo hanno suscitato non poco allarme. I primi casi conosciuti di Covid-19 sono emersi proprio a Wuhan, città di 11 milioni di persone, alla fine dello scorso anno, prima che l’epidemia si trasformasse in una pandemia L'articolo Coronavirus, a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Adesso Wuhan non ha più paura: a migliaia in piscina, senza mascherine né distanziamento - repubblica : Diventa un caso la festa in piscina a Wuhan: tutti ammassati e nessuna mascherina - SkyTG24 : Coronavirus, migliaia di persone in un acquapark a Wuhan senza mascherine e distanziamento - mmanca : RT @repubblica: Diventa un caso la festa in piscina a Wuhan: tutti ammassati e nessuna mascherina - Laura48673787 : RT @BarbaraRaval: Migliaia di persone in #Cina hanno hanno organizzato un macro-party di musica techno in un parco acquatico aperto al 50%… -