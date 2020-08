Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: 49 positivi, 3 in terapia intensiva (Di lunedì 17 agosto 2020) In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 59 pazienti. Di questi 49 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2 e 10 ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, un infermiere: “Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c’è Covid” - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo incontro tra Governo e Regioni sui locali notturni: si va verso la chiusura in tutta Italia. Fo… - romi_andrio : RT @Open_gol: Coronavirus, 6 ragazzi di Roma positivi dopo una festa a Porto Rotondo in Sardegna: primo gruppo rientrato a casa https://t.c… - Gigliom57 : RT @carlo_taormina: Vi garantisco che ne vedremo delle belle! Altro che archiviazioni o notizie di reato infondate. La procura di Roma pian… -