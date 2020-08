Coronavirus a Napoli, il fotografo del castello delle cerimonie viola la quarantena e scatta al battesimo: denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) viola l?isolamento domiciliare fiduciario per partecipare a due cerimonie, un battesimo e un matrimonio. Questione di lavoro, direbbe il diretto interessato, un fotografo di Castel San... Leggi su ilmattino

