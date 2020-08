Coronavirus, a Messina “spiagge Covid Free”: il sindaco di Messina sanifica i granelli di sabbia [VIDEO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Ormai siamo tutti alla ricerca di luoghi e situazioni Covid Free. E a Messina si pensa a igienizzare anche le spiagge: ebbene sì, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un VIDEO che mostra alcuni operatori impegnati a sanificare la spiaggia. Nonostante secondo medici e virologi i granelli di sabbia e l’acqua marina non riescano a mantenere in vita il virus e trasmetterlo quindi all’uomo, il disinfettante viene spruzzato direttamente sulla sabbia. La sanificazione, oltre che inutile, può essere dannosa, soprattutto all’ecosistema e all’ambiente, come hanno denunciato già alcuni mesi fa ... Leggi su meteoweb.eu

