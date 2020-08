Coronavirus, a Castellammare di Stabia aumentano i contagi: l’annuncio del sindaco (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellamare di Stabia (NA) – “L’Asl ha comunicato che ci sono altri 4 cittadini positivi al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 30enne di rientro dalla Spagna, a cui si aggiungono due coniugi di 72 e 69 anni e il figlio di 35 anni, correlati al focolaio di un Comune limitrofo. I pazienti si trovano tutti in isolamento domiciliare, in buone condizioni, e a loro auguro di rimettersi in fretta e di guarire nel più breve tempo possibile”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino. “Sale a 11 il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid-19, – continua il primo cittadino – mentre in isolamento domiciliare ci sono 116 persone, identificabili come cittadini ... Leggi su anteprima24

