Coronavirus, 6 nuovi casi a Bergamo Lombardia: + 43 positivi, nessun decesso (Di lunedì 17 agosto 2020) Il report regionale di lunedì 17 agosto. Oltre 4 mila tamponi effettuati, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Nel Comasco un gruppo di giovani positivi al rientro dalla Croazia. Leggi su ecodibergamo

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 17 agosto 2020 in Puglia, sono stati r ...... 920 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. “Nella giornata odierna abbiamo registrato 3 nuovi ...