Coronavirus, 5 positivi a Roccamonfina: contagiati da un ragazzo tornato dalla Grecia (Di lunedì 17 agosto 2020) Cinque contagi da Coronavirus legati ad un ragazzo rientrato da una vacanza in Grecia: e’ il mini-focolaio emerso a Roccamonfina, comune del Casertano finora “risparmiato” dal Covid. Il sindaco Carlo Montefusco ha disposto la quarantena obbligatoria per le persone con cui i contagiati hanno avuto contatti stretti, sospendendo il mercato settimanale. Un’altra ragazza rientrata invece dalla Croazia e’ risultata positiva a Lusciano. Nessuno dei contagiati presenta sintomi preoccupanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

