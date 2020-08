Coronavirus, 4 morti in un giorno ma il ministro Boccia non esclude nuove chiusure: “Gli italiani sono andati all’estero, non ci hanno ascoltato, peccato” (Di lunedì 17 agosto 2020) Da quanto dichiarato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, non ci sarà un nuovo lockdown ma non si escludono nuove chiusure settoriali e differenziate. Molti dubbi circa la riapertura delle scuole a settembre I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi … L'articolo Coronavirus, 4 morti in un giorno ma il ministro Boccia non esclude nuove chiusure: “Gli italiani sono andati all’estero, non ci hanno ascoltato, peccato” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Ansa : Nuovo record in #Francia, oltre 3mila casi. Negli Usa 48mila contagi e più di mille morti #Coronavirus #ANSA… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 agosto: 479 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - El_diez_ : RT @fdragoni: Un chiaro bollettino di emergenza nazionale #Coronavirus, • 320 contagiati • 4 morti • 182 guariti +2 pazienti in terapi… - robbyfox21 : RT @fdragoni: Un chiaro bollettino di emergenza nazionale #Coronavirus, • 320 contagiati • 4 morti • 182 guariti +2 pazienti in terapi… -