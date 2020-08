Coronavirus: 21,6 milioni di contagi e 774mila vittime nel Mondo, rinviate le elezioni in Nuova Zelanda (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 21.613.706 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 774.296, mentre le guarigioni sono 13.616.495. I Paesi con il maggiore numero di casi sono USA (5.403.213), Brasile (3.340.197), India (2.589.682) e Russia (920.719). A causa della pandemia da Coronavirus le elezioni in Nuova Zelanda, previste per il 19 settembre, sono state rinviate di 4 settimane: lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern, in corsa per la rielezione. La Nuova Zelanda è stato tra i Paesi che hanno gestito l’emergenza con maggior successo, ma i contagi sono poi tornati a salire: oggi conta ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - NovelliGnovelli : RT @GerardoDAmico: Dedicato a tutti quelli che “siamo 60 milioni cosa saranno mai 35 mila morti”. O ancor più senza senso, quelli che metto… - infoitsalute : Coronavirus, Commissione Europea chiude accordo per acquisto 400 milioni di dosi del futuro vaccino -