Controlli di ferragosto a,strutture del tarantino, sanzioni per 24mila euro e denunce Carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Continua l’azione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, finalizzata ancor più in questo momento storico al contrasto dei fenomeni di sfruttamento e di sistematica violazione delle norme poste a tutela della dignità personale e professionale dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Nell’ambito di una mirata pianificazione, i Carabinieri delle Compagnie di Manduria e Martina Franca, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S., hanno effettuato diversi Controlli nei luoghi della movida lungo la litoranea salentino-jonica, nonché presso Residenze Sanitarie Socio Assistenziali e locali di intrattenimento, con il preciso intento di arginare e contrastare in ogni modo i comportamenti contrari alle direttive impartite a ... Leggi su noinotizie

virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - Viminale : #Estate2020 Oltre 1500 poliziotti della #Poliziaferroviaria ogni giorno in stazione e sui #treni ?? per la… - Viminale : In mare, in cielo e in terra, #Forzedipolizia e #soccorsopubblico scendono in campo con tutte le specialità. I pre… - CandelliAngelo : Ferragosto, controlli congiunti dei carabinieri - Canale189 : Ferragosto, controlli congiunti dei carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli ferragosto Coronavirus, controlli a ferragosto: i vigili chiudono stabilimento balneare per assembramenti RomaToday Agli arresti domiciliari festeggia Ferragosto con marijuana, arrestato dalla polizia

La mattina di Ferragosto, durante il servizio di vigilanza e controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti della Questura di Asti hanno fatto un controllo in una abitazione di un astigiano di 2 ...

Controlli nel week end di ferragosto, 16 denunciati e chiusa una discoteca

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nel week end di ferragosto, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolt ...

La mattina di Ferragosto, durante il servizio di vigilanza e controllo del territorio, i poliziotti delle Volanti della Questura di Asti hanno fatto un controllo in una abitazione di un astigiano di 2 ...I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nel week end di ferragosto, hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. I servizi di prevenzione e controllo sono stati svolt ...