Contratti a termine | proroga in arrivo nel decreto agosto

Il decreto agosto contiene molte novità, tra cui la tanto attesa proroga Contratti a termine per l''emergenza coronavirus. Infatti, come si legge nel decreto approvato di recente dal governo, le aziende potranno effettuare il rinnovo o la proroga dei Contratti a termine fino al 31 dicembre 2020, pur restando vigente il limite totale dei 24 mesi per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza il bisogno di causali. La novità è di fatto una modifica di quanto stabilito in precedenza con il decreto Rilancio e, visto il suo legame con l'emergenza sanitaria, si tratta solo di una misura temporanea.

