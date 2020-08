Contratti a termine, cosa cambia con il Decreto Agosto? (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Decreto Agosto va a modificare alcuni punti del Decreto Rilancio per quel che riguarda i rinnovi dei Contratti a termine in scadenza nel periodo di emergenza sanitaria (che ricordiamo è stato prolungato fino al 15 ottobre 2020). Contratti a termine Decreto Agosto Fermo restando il limite dei 24 mesi che non deve essere superato, le aziende potranno prorogare o rinnovare i Contratti a termine in scadenza fino alla fine dell’anno. Il rinnovo o la proroga dovrà essere non superiore ai 12 mesi ed è consentito per una sola volta. A prevederlo il Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 Agosto, che ... Leggi su notizieora

