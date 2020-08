Contagi in crescita, le parole dell’esperto: ecco cosa succederà tra 20 giorni (Di lunedì 17 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da IlGiornale.it. "Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno". È la previsione del virologo Andrea Crisanti, professore di macrobiologia dell'Università di Padova e consulente per l'emergenza sanitaria della Regione Veneto, che si dice ''per nulla ottimista'' circa l'incremento dell'infenzione nelle ultime due settimane. Preoccupa - e non poco - la crescita della curva epidemiologica. Nel giro di pochi giorni, si è registrato un aumento sensibile dei Contagi che, dopo un periodo di relativa quiete, potrebbe far rimpiombare l'Italia nell'incubo del Covid. "Mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. - tuona Andrea Crisanti attraverso le pagine ... Leggi su howtodofor

