Congedo Covid-19 | come fare domanda

Fruizione Congedo Covid–19 per dipendenti settore privatoCongedo Covid-19 lavoratori settore privatocome fare domanda per la fruizione oraria del Congedo Covid-19Fruizione Congedo Covid–19 per dipendenti settore privatoTorna su Il messaggio Inps n. 3105/2020 (sotto allegato) riepiloga gli interventi normativi che si sono succeduti da marzo a luglio 2020 in materia di Congedo indennizzato, noto come "Congedo Covid-19" per i lavoratori dipendenti del settore privato e fornisce le indicazioni necessarie per la presentazione delle relative domande. Congedo Covid-19 lavoratori settore ...

