Compact Disc: il 17 agosto 1982 viene prodotto il primo album per uso commerciale (Di lunedì 17 agosto 2020) Quella del 17 agosto 1982 è una data memorabile per il settore dei supporti audio musicali. In questo giorno, infatti, viene realizzato per la prima volta un Compact Disc destinato alla vendita commerciale al pubblico. Si tratta di un momento a dir poco storico, poiché da quel momento i CD sarebbero diventati i leader incontrastati … Leggi su periodicodaily

sulsitodisimone : 17 Agosto 1982 - Il primo compact disc per l'utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips pres… - Ivo_Serentha : 17 agosto 1982 - In Germania viene prodotto il primo compact disc musicale - reteimprese : #Napoli #Dischi #Videocassette #Compact #Disc #Produzione #Ingrosso forniamo ... - reteimprese : #Napoli #Dischi #Videocassette #Compact #Disc #Produzione #Ingrosso forniamo ... - JessePrize6 : RT @EspressoBeatnik: Avelina -

Ultime Notizie dalla rete : Compact Disc Ricerca sul mercato 2020 di Compact disc (CD) per dimensione, opportunità di business, produzione di punta, crescita del settore, rapporto sulla quota del settore, analisi dell’impatto Covid-19 sull’analisi regionale e previsioni globali fino al 2025 Como Giornale Il mercato musicale resiste grazie allo streaming, solo -0,7% rispetto al 2019

Se la musica live è stata azzerata dal Covid (Live Nation, il gigante mondiale dei concerti, ha perso il 98% del fatturato nel secondo trimestre) la musica registrata ha resistito all’urto. Nei primi ...

Il sogno ateniese

Forse sono influenzato dai racconti di tanti amici, dalla recente lettura di un famoso libro di Patrick Leigh Fermor e di un altro di Henry Miller, ma in effetti i Greci –ammesso che abbia un senso us ...

Se la musica live è stata azzerata dal Covid (Live Nation, il gigante mondiale dei concerti, ha perso il 98% del fatturato nel secondo trimestre) la musica registrata ha resistito all’urto. Nei primi ...Forse sono influenzato dai racconti di tanti amici, dalla recente lettura di un famoso libro di Patrick Leigh Fermor e di un altro di Henry Miller, ma in effetti i Greci –ammesso che abbia un senso us ...