Come scaricare Fortnite sul tuo smartphone Android (Di lunedì 17 agosto 2020) Puoi ancora scaricare Fortnite sul tuo smartphone Android anche se è stato rimosso dal Play Store, oltre che dall’App Store.Google e Apple hanno eliminato l’app di Epic Games dai rispettivi negozi virtuali per violazione dell’app della software house delle policy dei due store relative ai pagamenti in app.Come risposta, Epic ha citato in giudizio entrambe le società, ma la rimozione di Fortnite significa che non puoi più scaricare il gioco da nessuno dei due app store.Epic Games contro Apple e Google, Fortinite rimosso dai rispettivi storeCome scaricare FortniteNon preoccuparti, però: i giocatori Android possono ... Leggi su pantareinews

Come vedere lo stato della batteria su Android e iPhone

Con il passare del tempo il nostro smartphone non mantiene più la carica o arriva a metà giornata con meno del 20% di carica, senza aver nemmeno aperto un'app? Anche se in alcuni casi possiamo risolve ...

Appalti Pubblici Francesi: ecco come individuare quelli di interesse

Qualsiasi impresa che desideri partecipare agli appalti pubblici deve prima passare attraverso una fase di ricerca dei bandi di gara pubblicati dagli acquirenti pubblici. Con il presente articolo, Lav ...

