Come salvare e scaricare la chat di Whatsapp (Di lunedì 17 agosto 2020) È possibile salvare le chat presenti su Whatsapp ed esportarle su una memoria estera Come un hard disk, una chiavetta usb o più semplicemente su un pc. È possibile così ripristinarle nel caso di sostituzione dello smartphone o semplicemente leggerle su un altro dispositivo. Come esportare e salvare una chat di Whatsapp Un metodo facile e veloce per esportare le chat Whatsapp è quello tramite mail. Per effettuare questa modalità di esportazione, la forma più comoda è la seguente: occorre aprire l’app di Whatsapp e selezionare la chat che si intende salvare, per poterla esportare occorre ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Come salvare e scaricare la chat di Whatsapp - LMoscogiuri : Si devono salvare altrimenti non saprei come definire l'uomo! - missinthemess : Theon si è sacrificato per salvare Grande Inverno e il ragazzo che aveva tradito e spodestato per ottenerlo, ha aiu… - FraDgf44 : La storia che il Komico ha venduto il M5S al PD per salvare il figlio stupratore la scrivo da piu' di un anno. Alt… - LuisaPistini : RT @RobiGippox: @GiuseppeConteIT @ilsecoloxix Parli anche della legge ad personam fatta per salvare il suocero che ha frodato allo stato 2.… -

Ultime Notizie dalla rete : Come salvare Come salvare e scaricare la chat di Whatsapp QuotidianPost.it Salva una coppia e tre ragazzini bloccati dalle onde al largo sul pedalò

«Siamo contenti di essere riusciti a promuovere, per il secondo anno consecutivo, un servizio di fondamentale importanza per la nostra costa, specie in un periodo di pandemia come questo in cui ...

Beirut, dalle case ottomane a Mar Mikhail: la città vuole proteggere quel che resta del suo patrimonio. E dalle macerie salva cani e gatti

Centocinquanta metri di larghezza, circa cinquanta di altezza, in grado di contenere fino a 120mila tonnellate di grano, orzo e mais. Sono i silos del porto di Beirut e girargli attorno alimenta il se ...

«Siamo contenti di essere riusciti a promuovere, per il secondo anno consecutivo, un servizio di fondamentale importanza per la nostra costa, specie in un periodo di pandemia come questo in cui ...Centocinquanta metri di larghezza, circa cinquanta di altezza, in grado di contenere fino a 120mila tonnellate di grano, orzo e mais. Sono i silos del porto di Beirut e girargli attorno alimenta il se ...