Coltello alla gola dei tassisti, arrestati due rapinatori a Milano | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) La Polizia di Stato, ha arrestato due giovani accusati di essere responsabili delle violente rapine con aggressione ai danni di tassisti, consumate tra il 10 e il 12 agosto scorsi. M.B.T. (italiano di 22 anni) e N.M.A.S. egiziano, nato a Milano di 27 anni, sono gravemente indiziati di essere gli autori delle due rapine dei …

Due giovani sono finiti in manette a Milano perché sospettati di essere gli autori di rapine ai danni di tassisti, minacciati con un coltello puntato alla gola, il 10 e 12 agosto scorsi. I due sospett ...

Rubati 700 euro in via Ponte alle Mosse, la vittima è un 34enne che è stato costretto a consegnare i soldi. Proseguono le indagini sulla maxi rapina di via dei Massoni. Tra le ipotesi, il colpo su com ...

