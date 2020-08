Colpo Liverpool, preso Thiago Alcantara: ha già salutato i compagni del Bayern (Di lunedì 17 agosto 2020) (ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Liverpool nelle prossime quattro stagioni. Lo rivela RMC Sport. Leggi su tuttonapoli

Maxct79 : Il #Liverpool piazza il colpo #ThiagoAlcántara: il giocatore spagnolo lascerà il #BayernMonaco al termine della… - UtenteGoogle6 : Asse Juventus-Liverpool La Juve ci prova per #Salah. 125 milioni pronti sul piatto, per cercare di fare il colpo d'estate - Angelo69180228 : @interista182 @Vatenerazzurro1 Reguillon è una trattativa tutta da vedere, però già sia sà se andrà all'Arsenal o a… - PaoloMancini30 : RT @Rossonerosemper: @Pirichello Praticamente quello che spacciano per il più forte giocatore nella storia del gioco ha perso senza colpo f… - Rossonerosemper : @Pirichello Praticamente quello che spacciano per il più forte giocatore nella storia del gioco ha perso senza colp… -