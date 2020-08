"Coinvolta una terza persona". Viviana, l'ipotesi sulla scomparsa di Gioele: cambia il quadro (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo quattordici giorni di ricerche ancora non vi è traccia di Gioele, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia. A cercare il bambino ci sono addirittura i cacciatori di Sicilia, che sono specializzati nella ricerca di latitanti in zone impervie, e quattro cani specializzati nella ricerca di resti umani. La spiegazione che si danno gli investigatori è che Viviana abbia lasciato il corpo del figlio lontano dal luogo in cui è stata trovata morta, per poi tornare indietro e togliersi la vita o cadere dal traliccio. Però c'è anche da considerare il fatto che le scarpe della donna sono state ritrovate in condizioni tutto sommato pulite e poco impolverate: non sembrano appartenere a qualcuno che ha percorso tanta strada. E quindi gli investigatori ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coinvolta una Cagliari, incidente mortale nella notte: coinvolta auto in fuga dopo una rapina SardiniaPost FOTO | Lunedì nero sulle strade del Cilento, 8 feriti

Ammonta ad 8 feriti il bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nel Cilento. 5 persone sono rimaste coinvolte in un sinistro avvenuto in località Ardisani, ...

Una Leopolda per Roma. Per cambiare tutto

Roma non è stata costruita in un giorno, recita un vecchio adagio, ma dieci anni come gli ultimi che abbiamo vissuto dal punto di vista amministrativo distruggerebbero qualsiasi città. E allora la rip ...

