Claudia Zanella, la vita ricomincia ogni giorno (Di lunedì 17 agosto 2020) Quando ho visto il film Pazze di Me uno dei personaggi che più mi aveva colpito era quello di Veronica, una delle sorelle di Andrea: donna intransigente con l’altro sesso, femminista fino al midollo, ad un certo punto della sua vita si innamora perdutamente di un uomo sposato, perdendo la lucidità e l’autorevolezza delle sue convinzioni. A interpretarlo una magnifica attrice, Claudia Zanella, una biondina magnetica e allo stesso tempo esplosiva. L’idea che mi ero fatta di lei dallo schermo era quello di una donna rigorosa, forse e soprattutto con se stessa, una di quelle che prendono posizione e da quella non si schiodano nemmeno a tirarle giù con le corde. Dopo aver sentito parlare del libro Meglio un giorno da Vegana la mia idea si era consolidata: me la immaginavo – senza ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Zanella Claudia Zanella felice con il fidanzato Luigi foto Gossip News