Cinecittà, si fingevano clienti del negozio per rapinarlo: arrestati due giovani romani (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 15 dicembre dello scorso anno, fingendosi clienti, entrarono in un negozio di ortofrutta di via Sestio Calvino e, dopo aver rubato la cassa contenente circa 300 euro, spintonarono violentemente il titolare, facendolo cadere a terra, per poi dileguarsi a piedi. Un’attività d’indagine diretta da Pubblico Ministero del pool della Procura della Repubblica di Roma che tratta, tra l’altro, reati contro il patrimonio, ha consentito di individuare i responsabili che sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip Tribunale di Roma. A finire in manette, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, sono stati due romani, un 27enne nel frattempo finito agli arresti domiciliari ... Leggi su ilcorrieredellacitta

