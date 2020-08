Ciclismo, sanzionata la donna che ha investito Maximilian Schachmann (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ stata sanzionata dalla Polizia locale di Como la donna che sabato pomeriggio ha invaso con la sua auto l’area di gara del Giro di Lombardia, investendo il ciclista tedesco Maximilian Schachmann, che ha riportato la frattura della clavicola. La donna, una comasca, ha subito la decurtazione di due punti dalla patente e due multe da 87 e 42 euro. Lo ha reso noto il comandante della Polizia locale di Como Donatello Ghezzo, secondo il quale “il fatto ha una rilevanza penale dato che si tratta di un incidente con feriti, ma non siamo ancora in grado di dire se l’evento sia perseguibile d’ufficio oppure a querela di parte: per avere questa risposta occorre la prognosi dell’ospedale che non e’ ancora arrivata”. La prefettura valuterà l’eventuale ... Leggi su sportface

