Ciclismo, Evenepoel torna a parlare dopo il terribile incidente: “la mia stagione è finita, ma non me la passo male” (Di lunedì 17 agosto 2020) Prime parole di Remco Evenepoel dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista al ‘Lombardia’, dove il belga è finito in un burrone dopo aver sbattuto contro un muretto durante la discesa del Muro di Sormano. Frattura del bacino e contusione ad un polmone per Evenepoel, la cui stagione può considerarsi conclusa con buona pace della Deceuninck Quick-Step, che dovrà fare a meno di lui per alcuni mesi. Rientrato oggi in Belgio, il giovane corridore ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi, registrando un video-messaggio molto toccante: “volevo dirvi che il rientro in patria è andato bene e non me la sto passando male. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nelle ultime ore, da chi mi ha ... Leggi su sportfair

