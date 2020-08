Ciclismo – Evenepoel torna a casa: il belga dimesso dall’ospedale di Como dopo il terribile volo al Lombardia (Di lunedì 17 agosto 2020) Buone notizie per Evenepoel: il giovane ciclista belga può finalmente tornare a casa dopo lo spaventoso volo di sabato durante il Lombardia. Il corridore della Quick Step è stato dimesso oggi dall’ospedale Sant’Anna di Como per essere trasferito all’ospedale di Herentaals, in Belgio. Le condizioni di Evenepoel sono stazionarie ed i suoi parametri vitali sono buoni. Nessun pericolo di vita per il belga che torna dunque finalmente a casa. L'articolo Ciclismo – Evenepoel torna a casa: il belga dimesso dall’ospedale di ... Leggi su sportfair

