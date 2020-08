Ciclismo – Auto privata taglia la strada a Schachmann durante Il Lombardia: aperta un’inchiesta (Di lunedì 17 agosto 2020) Non sono mancati i colpi di scena durante Il Lombardia: oltre il terribile volo del giovane Evenepoel, ha fatto e fa ancora oggi discutere l’incidente tra Schachmann ed un’Auto privata. Il tedesco si è visto tagliare la strada nella discesa dal San Fermo della Battaglia da un’Automobile. L’episodio è finito sotto inchiesta, come ha fatto sapere l’Unione Ciclistica Internazionale in una nota ufficiale.L'articolo Ciclismo – Auto privata taglia la strada a Schachmann durante Il Lombardia: aperta un’inchiesta SPORTFAIR. Leggi su sportfair

