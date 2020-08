Ciccio Graziani: “Guardiola presuntuoso, ha deluso. Inter? Stagione positiva se va in finale” (Di lunedì 17 agosto 2020) L’ex attaccante della Nazionale e campione del mondo di Spagna ’82 Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, affrontando i principali temi di queste ore. Su tutti ovviamente la clamorosa eliminazione del Manchester City, sconfitto nei quarti di Champions League dal Lione: “Guardiola ha davvero deluso questa volta, è stato presuntuoso volendo vincere la partita nei 90 minuti. Il Lione gioca bene e corre bene, ma rispetto al City è dieci passi indietro a livello tecnico.” Graziani ha anche detto la sua sull’Inter, impegnata stasera in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar: “Credo che se l’Inter va in finale o addirittura vince il trofeo allora la Stagione sarà ... Leggi su sportface

Ciccio Graziani intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato di diversi temi d'attualità: "Se vince l'Europa League o arriva in finale, il bilancio della stagione dell'Inter lo possiamo riten ...

