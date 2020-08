Ciambella mele, yogurt e cannella: il dolce perfetto per il tè delle cinque (Di lunedì 17 agosto 2020) Ciambella mele, yogurt e cannella: il dolce perfetto per il tè delle cinque. Questa Ciambella morbida con le mele, lo yogurt e le cannella è un dolce adattissimo alla prima colazione, ma può fare la sua ottima figura anche a merenda, accompagnato da una tazza di tè o di caffè. La particolarità della ricetta sta nel fatto che al posto del burro si usa lo yogurt bianco. Si tratta di un componente che rende l’impasto soffice e al tempo stesso leggero. Insomma, può andare bene anche per veniale peccato di gola. Ma veniamo alla ricetta Ciambella mele, ... Leggi su pianetadonne.blog

MarioMarziani : IMPASTO CIAMBELLA DI MELE PERFETTA dolce senza burro - MarioMarziani : CIAMBELLA MELE E MANDORLE PERFETTA con yogurt e senza burro - SpanuAttilio : @f_uccheddu Ho visto la ciambella.....?? ma si è bruciata, sai io le metto le mele in mezzo esce troppo buona?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciambella mele Ciambellone ai frutti di bosco, un dolce soffice e goloso Leccenews24 Pene d’amor perduti. Fenomenologia del maschio del terzo millennio

“Su cos’hai scritto la tesi?”. “Sul concetto di inoperosità nel pensiero di Agamben”. Dopo qualche battuta filosofica su Instagram, in direct, arriva una foto nera con sopra questa scritta: “L’immagin ...

Ricetta ciambellone della nonna: morbidissimo e veloce

Il Ciambellone è un dolce classico, semplice, genuino e delizioso! Tipico della pasticceria casalinga, a base di uova, latte, zucchero e farina, dalla consistenza sofficissima da sciogliersi in bocca ...

“Su cos’hai scritto la tesi?”. “Sul concetto di inoperosità nel pensiero di Agamben”. Dopo qualche battuta filosofica su Instagram, in direct, arriva una foto nera con sopra questa scritta: “L’immagin ...Il Ciambellone è un dolce classico, semplice, genuino e delizioso! Tipico della pasticceria casalinga, a base di uova, latte, zucchero e farina, dalla consistenza sofficissima da sciogliersi in bocca ...