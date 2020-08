“Ci provano in tanti, ma a me piacciono le donne”. Per il papà ha fatto il tifo tutta l’Italia, ora la figlia ribadisce con coraggio la sua sessualità (Di lunedì 17 agosto 2020) È seguitissima su Instagram Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre. Alla ragazza poi non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità con un post sui social nel 2016, quando ancora la vicenda del padre e dell’altro fuciliere Salvatore Girone, al centro della contesa diplomatica con l’India, era in pieno svolgimento. La schiettezza quella di respingere così, in modo secco e inequivocabile, i ragazzi che la avvicinano in spiaggia per corteggiarla. Giulia, 26 anni, fa la bagnina. “Bruna, corpo perfetto e piuttosto popolare sui social (quasi 16 mila follower su Instagram, 31mila su Facebook)”, il Corriere della Sera la descrive così. Fino a luglio ha lavorato al lido di San Pietro in Bevagna, nel Tarantino, e ... Leggi su caffeinamagazine

swamilee : @RobertoRenga @MNiente Buttarla in caciara. Ci provano sempre :/ - GiuseppeBrandon : BRAVA GIULIA LATORRE, IL CORAGGIO DI ESSERE Marò, Giulia Latorre, figlia di Massimiliano: 'Faccio la bagnina, ci p… - EsuleMazzini : @lastoriadioggi @celati_andrea È ovviamente giusto condannare il fascismo, ma sarebbe anche bene approfondire le ve… - Delfoalfeo : @Rinaldi_euro Ci provano. - dianartemide12 : Sono anni che ci provano, a farli terra bruciata. Che poveracci -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci provano Migranti: Nissoli (Fi), 'governo li preferisce ad italiani all'estero' Affaritaliani.it