"Ci provano in tanti ma a me piacciono le donne". Giovane, bella e figlia di un papà molto famoso | Guarda (Di lunedì 17 agosto 2020) "Grazie ma a me piacciono le donne". A Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità con un post sui social nel 2016, quando ancora la vicenda del padre e dell'altro fuciliere Salvatore Girone, al centro della contesa diplomatica con l'India, era in pieno svolgimento. La schiettezza quella di respingere così, in modo secco e inequivocabile, i ragazzi che la avvicinano in spiaggia per corteggiarla. Giulia, 26 anni, fa la bagnina. "Bruna, corpo perfetto e piuttosto popolare sui social (quasi 16 mila follower su Instagram, 31mila su Facebook)", il Corriere della Sera la descrive così. Fino a luglio ha lavorato al lido di San Pietro in Bevagna, nel ... Leggi su liberoquotidiano

"Grazie ma a me piacciono le donne". A Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità ...

"Grazie ma a me piacciono le donne". A Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre, non mancano coraggio e schiettezza. Il coraggio quello di uscire allo scoperto sulla propria omosessualità ...